За три недели у аэропортов и авиакомпаний выявили свыше 500 «коронавирусных» нарушений

За три недели июня Ространснадзор выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций. Об этом пишет «Коммерсант».

Территориальные управления Госавианадзора с 1 по 24 июня провели 543 проверки соблюдения рекомендаций Минтранса по обеспечению санитарно-противоэпидемических мер. «Всего было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. Соответствующая статистика приводится в обращении замглавы Ространснадзора Андрея Шнырёва к главе Росавиации Александру Нерадько», — говорится в публикации.

Проверки затронули 409 воздушных судов и 134 аэропорта. В письме Шнырёва говорится, что в целом санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются, а число нарушений — снижается. Тем не менее проверяющие столкнулись с «типовыми фактами». Среди наиболее часто встречающихся — отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у лётного и кабинного экипажа.

Кроме того, измерение температуры у пассажиров при посадке на борт проводят не во всех случаях, а в аэропортах не все входы в аэровокзалы оборудованы тепловизорами или бесконтактными термометрами. Не во всех аэропортах в полном объёме выполняют регулярную уборку общественных зон с использованием дезинфицирующих средств.