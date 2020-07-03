За три недели у аэропортов и авиакомпаний выявили свыше 500 «коронавирусных» нарушений

За три недели у аэропортов и авиакомпаний выявили свыше 500 «коронавирусных» нарушений
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

За три недели июня Ространснадзор выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций. Об этом пишет «Коммерсант».

Территориальные управления Госавианадзора с 1 по 24 июня провели 543 проверки соблюдения рекомендаций Минтранса по обеспечению санитарно-противоэпидемических мер. «Всего было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. Соответствующая статистика приводится в обращении замглавы Ространснадзора Андрея Шнырёва к главе Росавиации Александру Нерадько», — говорится в публикации.

Проверки затронули 409 воздушных судов и 134 аэропорта. В письме Шнырёва говорится, что в целом санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются, а число нарушений — снижается. Тем не менее проверяющие столкнулись с «типовыми фактами». Среди наиболее часто встречающихся — отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у лётного и кабинного экипажа.

Кроме того, измерение температуры у пассажиров при посадке на борт проводят не во всех случаях, а в аэропортах не все входы в аэровокзалы оборудованы тепловизорами или бесконтактными термометрами. Не во всех аэропортах в полном объёме выполняют регулярную уборку общественных зон с использованием дезинфицирующих средств.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter