Активистам «Гринпис» грозит до 10 лет тюрьмы за акцию в порту Гданьска

Польская прокуратура завершила расследование уголовного дела против 28 активистов экологической организации «Гринпис». Их обвиняют в нарушении права частной собственности и препятствия работе и эксплуатации двух портовых кранов и разгрузочного бункера. Об этом сообщает PolskieRadio.



В сентябре прошлого года активисты «Гринпис» приплыли в Северный порт Гданьска на понтонах. Они поднялись на портовые краны и вывесили плакаты с лозунгом «Польша без угля 2030». На следующий день участники акции были задержаны.

В порту отметили, что из-за акции была блокирована выгрузка угля из Мозамбика. По их данным, акция привела к убытку в 30 тыс. злотых (более 6,8 тыс. евро). На стадии предъявления обвинений подозреваемым прокуратура говорила о потерях почти в полмиллиона злотых (почти 114 тыс. евро).

18 обвиняемых — граждане Польши, остальные 10 — немцы, австрийцы, датчане и голландцы. Свою вину экоактивисты не признают и отмечают, что акция была мирной и её целью было — привлечь внимание к глобальному изменению климата в связи с добычей угля. Обвиняемым может грозить до 10 лет тюрьмы.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.