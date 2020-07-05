В России за сутки выявлено менее 6800 новых случаев коронавируса

Продолжение: В Калининградской области умер еще один человек с коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 6736 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В 29,8% новых случаев (2005) клинических проявлений болезни у пациентов не было. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 681 251 случай (+1%).

За сутки подтверждено 134 летальных случая, общее число смертей достигло 10 161. Выписали за сутки 3871 человек, общее число выздоровевших достигло 450 750.

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