В Гжехотках польские пограничники задержали грузовик, которым управлял калининградец

Сотрудники пограничной службы Польши задержали на погранпереходе в Гжехотках тягач марки DAF, которым управлял 60-летний житель Калининградской области. Об этом сообщается на сайте Варминско-Мазурского погрануправления.
2 июля в ходе проверки у пограничников возникли подозрения в подлинности VIN-номера автомобиля. Транспортное средство было задержано, а дальнейшие действия по делу ведут сотрудники пограничного поста в Гжехотках.
Оценочная стоимость грузовика — 40 тыс. злотых.
Фото Варминско-Мазурского погрануправления
Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.
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