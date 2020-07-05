В Гжехотках польские пограничники задержали грузовик, которым управлял калининградец

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Сотрудники пограничной службы Польши задержали на погранпереходе в Гжехотках тягач марки DAF, которым управлял 60-летний житель Калининградской области. Об этом сообщается на сайте Варминско-Мазурского погрануправления.

2 июля в ходе проверки у пограничников возникли подозрения в подлинности VIN-номера автомобиля. Транспортное средство было задержано, а дальнейшие действия по делу ведут сотрудники пограничного поста в Гжехотках.

Оценочная стоимость грузовика — 40 тыс. злотых.


Фото Варминско-Мазурского погрануправления

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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