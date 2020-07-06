Мэрия объявила о перекрытиях Московского проспекта из-за строительства новой ливневки

На Московском проспекте в Калининграде начнется обустройство новой сети ливневой канализации. По этой причине он будет перекрываться по полосам, сообщает горадминистрация в соцсетях.



Как отметили в мэрии, мощности существующей системы не хватает для того, чтобы принять стоки с реконструируемых дорог — по ул. Суздальской и Дачной: диаметр ливневой трубы, проходящей по нечетной стороне Московского проспекта, недостаточен. «Поэтому придётся вести новую канализацию до коллектора на чётной стороне проспекта», — заявляют горвласти.

Подземные работы у ТЦ «Сити» обещают сделать «малозаметными для горожан», поскольку планируется использовать метод прокола. Однако в районе КБ «Факел» трубу будут прокладывать через проспект открытым способом на глубине 4,5 метра. Для этого планируется поочередно перекрывать движение по полосам.

Работы начнутся в «20-х числах июля».