В минсельхозе объяснили, зачем субсидируют выращивание «Мискантуса гигантуса»

Региональные власти выделяют бюджетные субсидии на поддержку сельхозпроизводителей, которые намерены выращивать в регионе многолетнее злаковое растение «Мискантус гигантский». Как сообщила на заседании профильного комитета облдумы министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, растение используют для производства топливных гранул.

Вопрос министру задал депутат Виталий Садков, который видел приказ о выделении бюджетных субсидий на выращивание «Мискантуса». «И там табличка — предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства. Если ко всем цифрам вопросов нет, то мне просто интересно, кому пришло в голову, и вы подписали, выращивание „Мискантуса гигантуса“. Камыша. 20 тыс. рублей за гектар», — поинтересовался у министра Садков.

«„Мискантус гигантус“ — это новое направление, которое позволит создать новые рабочие места и производить конкурентоспособные пеллеты (топливные гранулы — прим. „Нового Калининграда“). Мы идем к этой теме несколько лет, это „слоновья трава“, которая имеет большое количество целлюлозы, которая позволит нам освоить те земли кислые, болотистые, на которых, кроме подобных растений, больше ничего не растет. Либо мы об этой земле забываем, либо ее вовлекаем в оборот, получая от нее определенную добавленную стоимость после переработки растений, которые могут на ней произрастать. Это совершенно небольшая сумма на гектар, которая позволит начать эту работу, сертифицировать эту работу и держать ее под контролем», — сказала министр.