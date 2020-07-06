Опубликован список мест размещения передвижных фоторадаров на этой неделе

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С 7 по 13 июля на дорогах региона будут работать 9 передвижных комплексов фото- и видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».

Комплексы будут устанавливаться:

1. На 29 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

3. На 46 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

5. На 62 километре автодороги «Советск — Гусев».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское — Светлый».

7. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».

8. На 51 километре автодороги «Гвардейск — Советск — госграница с Литовской республикой».

9. На 23 километре автодороги «Калининград — Крылово через Правдинск».

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