Калининградец требует 1 млн рублей за моральный вред из-за съемок во время массажа

Житель Калининграда обратился в суд из-за того, что его снимали на видео во время сеанса массажа. Он требует компенсировать моральный вред, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.



Как сообщил истец, он обратился в медицинскую клинику за услугой ручного и аппаратного массажа в декабре 2019 года. Во время сеанса сотрудники вели видеозапись на телефон. Мужчина Мужчина не препятствовал съемке, поскольку полагал, что она ведется для контроля качества оказания услуг и соблюдения врачебных протоколов. Однако впоследствии видео с участием истца было использована в рекламных целях медицинского центра: ролик был опубликован на сайте и в социальных сетях — на страницах клиники, а также страницах сотрудника, который вел съемку.

Мужчина направил претензию руководителю клиники, однако получил ответ с отказом урегулировать данный вопрос. Обращаясь в суд, истец указал, что таким образом было нарушено право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, сотрудники медцентра не просили у него разрешения на видеосъемку.

В связи с тем, что информация о состоянии здоровья стала общедоступной, истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 4 августа.