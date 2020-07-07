Калининградец требует 1 млн рублей за моральный вред из-за съемок во время массажа

Калининградец требует 1 млн рублей за моральный вред из-за съемок во время массажа
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Житель Калининграда обратился в суд из-за того, что его снимали на видео во время сеанса массажа. Он требует компенсировать моральный вред, сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Как сообщил истец, он обратился в медицинскую клинику за услугой ручного и аппаратного массажа в декабре 2019 года. Во время сеанса сотрудники вели видеозапись на телефон. Мужчина Мужчина не препятствовал съемке, поскольку полагал, что она ведется для контроля качества оказания услуг и соблюдения врачебных протоколов. Однако впоследствии видео с участием истца было использована в рекламных целях медицинского центра: ролик был опубликован на сайте и в социальных сетях — на страницах клиники, а также страницах сотрудника, который вел съемку.

Мужчина направил претензию руководителю клиники, однако получил ответ с отказом урегулировать данный вопрос. Обращаясь в суд, истец указал, что таким образом было нарушено право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, сотрудники медцентра не просили у него разрешения на видеосъемку.

В связи с тем, что информация о состоянии здоровья стала общедоступной, истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 4 августа.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter