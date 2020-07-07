СМИ: обвиняемых в госизмене калининградцев подозревают в передаче секретных документов

В Калининградском областном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела о госизмене, в которой обвиняются бывший эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец, ранее работавший юристом в министерстве экономики Калининградской области. Об этом сообщает издание «Коммерсант».



Дело слушается в закрытом режиме в условиях повышенной секретности. По данным «Коммерсанта», на процессе уже зачитано обвинительное заключение, были допрошены четверо свидетелей из числа сотрудников ФСБ. Подсудимые вины не признали.

Как отмечает издание, в материалах дела говорится о передаче супругами документов с грифом «секретно» латвийской разведке, якобы полученных Константином Антонцом во время работы юристом в минэкономики региона. Юрист якобы передавал бумаги, в которых имелись сведения о проектах, финансируемых правительством Калининградской области и деятельности местных спецслужб.

Также супруги обвиняются в раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко. Он был давним приятелем Зиминой по местному университету имени Иммануила Канта, чекиста позвали на свадьбу госпожи Зиминой и господина Антонца. По данным следствия, после торжества обвиняемые переслали представителям прибалтийской разведки фотографию контрразведчика, заодно указав его звание и должность.