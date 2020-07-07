Бастрыкин о деле Белой и Сушкевич: «У нас нет сомнений в объективности экспертиз»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что не сомневается в объективности экспертиз, которые фигурируют в деле калининградских медиков Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорожденного. Свое мнение глава ведомства высказал в интервью «Российской газете».



Бастрыкин отметил, что в данном деле выводы надо делать исходя из объективных доказательств и «абстрагируясь от эмоциональной составляющей». По его словам, собранные следствием материалы говорят о наличии в действиях обвиняемых признаков особо тяжкого преступления. «Для поддержания жизнеобеспечения ребенка требовались определенные ресурсы, и, согласно материалам уголовного дела, Елена Белая ресурсы эти на ребенка тратить не желала, предположив, что он все равно умрет позже, что ухудшило бы статистику регионального перинатального центра, куда они должны были направить ребенка для дальнейшего лечения. Поэтому следствием выдвинута версия о том, что врач приняла решение совершить убийство новорожденного, оформив все так, будто он умер при родах», — пояснил Бастрыкин.

Председатель СК подчеркнул, что выводы следствия о квалификации были сделаны на основе совокупности доказательств: заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаний свидетелей. «У нас нет сомнений в объективности экспертиз, ведь их также делали эксперты-медики. Их заключения позволили дать правовую оценку произошедшему. Исходя из их выводов и других доказательств, следует, что Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила смерть ребенка, — цитирует издание Бастрыкина. — Эксперты установили, что препарат был введен в заведомо токсичной дозе, многократно превышающей предельно допустимую, это закономерно привело к смерти новорожденного от острого отравления».

Напомним, в июне стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда.

Бывшему руководителю роддома № 4 в Калининграде Елене Белой вменяется ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства малолетнего»), а также п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Неонатологу-реаниматологу Калининградского регионального перинатального центра Элине Сушкевич предъявлено обвинение в умышленном убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, Белая дала указание Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». Ребенок скончался, а его родители обратились в следственные органы. Оба медика находятся под домашним арестом, свою вину не признают.



В апреле 2020 года уголовное дело в отношении Белой и Сушкевич было передано в суд. В рамках предварительного слушания судья отклонил ходатайство о возвращении материалов дела в прокуратуру, но удовлетворил прошение защиты о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. Прокуратура настаивает на проведении судебного процесса в закрытом режиме.

