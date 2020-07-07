Ткаченко: в Калининградской области стало меньше жалоб на жестокое обращение с детьми

В Калининградской области снизилось количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в регионе по поводу жестокого обращения с детьми. Такие данные следуют из итогового отчета детского омбудсмена Ирины Ткаченко за 2019 год.



Согласно приведенной в отчете статистике, в минувшем году жалоб на жестокое обращение с ребенком или его угрозу (вне образовательной организации) в аппарат уполномоченного поступило всего 7, в числе которых 4 обращения из-за жестокого обращения с детьми в семье. При этом в 2018 году всего таких обращений было 13 (из них — 8 жалоб на жестокость в семье).

Как писал «Новый Калининград», в 2018 году уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко заявила, что Подавляющее большинство обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области не подтверждается.