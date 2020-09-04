В мэрии Калининграда создали рабочую группу по ликвидации загрязненных стоков

В администрации Калининграда создали рабочую группу, которая должна заниматься ликвидацией источников загрязненных сточных вод. Соответствующее распоряжение в начале сентября подписал глава горадминистрации Алексей Силанов.

Согласно документу, группу возглавил первые заместитель Силанова Юрий Федяшов. Кроме него, в нее еще входят шестнадцать человек, в том числе представители «Гидротехники», «Водоканала», Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Среди них — два инженера.

Отмечается, что основными задачами группы являются выявления источников загрязнений водных объектов, выработка рекомендаций по их устранению и контроль их ликвидации.