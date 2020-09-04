На одном из перекрестков Зеленоградска хотят установить трехметровые одуванчики

Власти Зеленоградске намерены разместить на пересечении улиц Тургенева и Окружной девять световых фигур «одуванчики». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно документации, в центре перекрестка с круговым движением в течение 90 дней появятся три 3-метровых одуванчика, столько же 2-метровых, два 2,5-метровых и один 1,5 метровый. Все они должны быть металлическими. Сотни зонтиков закрепят к светодиодам.

Для участия в конкурсе на выполнение госзаказа была подана только одна заявка, согласно которой местная администрация заключает контракт стоимостью 1,3 млн руб. с ИП Дмитрием Бардеевым.