В Калининграде в ботаническом БФУ повторно зацвели магнолии

В Калининграде в ботаническом БФУ повторно зацвели магнолии
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде в ботаническом саду БФУ им. И. Канта повторно зацвели гибридные магнолии и магнолия Зибольда. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе университета.

Как отметили в вузе, осеннее цветение является не типично в нашей климатической зоне для представителей этого рода. Но если складываются благоприятные погодные факторы, то растения цветут повторно.

«Конечно, сейчас наблюдается не такое массовое цветение, как весной, но тем не менее, отдельными цветками магнолии можно полюбоваться на нашей аллее Магнолий», — сказали в Ботаническом саду.

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