За месяц в TikTok выявили несколько тысяч видео со стрельбой в школах

Аналитики мониторингового центра «Безопасность 2.0» выявили в августе несколько тысяч видео на тему стрельбы в школах в соцсети TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президент Российского фонда мира, при котором действует этот центр, Елену Сутормину.



«Наши аналитики зафиксировали, что накануне первого сентября в социальной сети TikTok подростки использовали визуальные образы убийц из Колумбайна в качестве своеобразного мема — демонстрировали различную атрибутику как образ, в котором они будут отправляться в школу. В августе наши аналитики зафиксировали несколько тысяч таких публикаций», — сообщила Сутормина и добавила, что число таких публикаций резко возросло именно за последний месяц.

Она отметила, что для большинства подростков такие видео — своеобразная шутка, способ пощекотать нервы своим подписчикам. «Но, по сути, это популяризация образа преступников, которые стали своего рода родоначальниками очень опасной субкультуры, из-за которой дети, находящиеся в зоне риска, могут заинтересоваться этой тематикой и, не дай Бог, захотят повторить», — цитирует информагентство Сутормина. Она добавила, что с начала года регулярно сообщается о задержании готовивших теракты подростков и эта проблема разрастается.

4 сентября ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку массовых убийств, в том числе в школах. Один из них готовил теракт на линейке 1 сентября. ФСБ показала переписку подростка. «Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу, 100 хочу убить», — написал молодой человек. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме. Как следует из видео ФСБ, переписка велась 17 августа.