Мошенники уговорили калининградца взять в кредит 560 тыс. рублей и перечислить им на счет

В Калининградской области жители продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков — ежедневно в полицию поступают десятки заявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Так, 54-летнему калининградцу, работающему телеоператором, мошенник сообщил, что ему одобрен кредит на 560 тыс. рублей. На возражения горожанина, что он не оформлял заявку на займ, звонивший предложил закрыть кредит, переведя деньги на указанные банковские счета. «Для выполнения этой операции мужчине пришлось уже взять настоящий кредит на свое имя. Потерпевший совершил 28 операций через банкомат, перечислив всю нужную сумму на разные счета», — говорится в релизе.

В то же время 75-летняя горожанка под предлогом несанкционированного доступа к банковскому счету и попытки снятия денег, перевела на указанные подозреваемым банковские счета 200 тыс. рублей.

А 68-летней калининградке мошенник сообщил, что ей полагается дополнительная пенсионная выплата, в результате чего в мобильном приложении банка под руководством мужчины пенсионерка перечислила ему 10 тыс. рублей.

Помимо пожилых граждан, жертвами мошенников все чаще становятся и молодые люди, отмечают в УМВД. Например, две 29-летних горожанки, работающие продавцом и водителем, перечислили мошенникам в общей сложности 470 тыс. рублей. На подобную уловку попалась и 33-летняя местная жительница, работающая инженером, которая лишилась 250 тысяч, а также 26-летний монтажник, потерявший 500 тысяч рублей.

Полиция предупреждает граждан: ни под какими предлогами не переводите свои деньги на чужие банковские счета, которые вам сообщают в ходе телефонного разговора лже-сотрудники банков. Все операции выполняйте в местных офисах под руководством настоящего сотрудника, который вас проконсультирует. Мошенники под всяческими предлогами будут вас вынуждать не идти в отделение банка и ни с кем не взаимодействовать до окончания совершения банковской операции. Вам будут сообщать, что местные банковские сотрудники некомпетентны и у них нет полномочий для пресечения несанкционированного списания денег с вашего банковского счета. Не верьте. По всем сомнительным денежным операциям вы можете проконсультироваться в любом отделении банка.