Мошенники уговорили калининградца взять в кредит 560 тыс. рублей и перечислить им на счет

Мошенники уговорили калининградца взять в кредит 560 тыс. рублей и перечислить им на счет
Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининградской области жители продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков — ежедневно в полицию поступают десятки заявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, 54-летнему калининградцу, работающему телеоператором, мошенник сообщил, что ему одобрен кредит на 560 тыс. рублей. На возражения горожанина, что он не оформлял заявку на займ, звонивший предложил закрыть кредит, переведя деньги на указанные банковские счета. «Для выполнения этой операции мужчине пришлось уже взять настоящий кредит на свое имя. Потерпевший совершил 28 операций через банкомат, перечислив всю нужную сумму на разные счета», — говорится в релизе.

В то же время 75-летняя горожанка под предлогом несанкционированного доступа к банковскому счету и попытки снятия денег, перевела на указанные подозреваемым банковские счета 200 тыс. рублей.

А 68-летней калининградке мошенник сообщил, что ей полагается дополнительная пенсионная выплата, в результате чего в мобильном приложении банка под руководством мужчины пенсионерка перечислила ему 10 тыс. рублей.

Помимо пожилых граждан, жертвами мошенников все чаще становятся и молодые люди, отмечают в УМВД. Например, две 29-летних горожанки, работающие продавцом и водителем, перечислили мошенникам в общей сложности 470 тыс. рублей. На подобную уловку попалась и 33-летняя местная жительница, работающая инженером, которая лишилась 250 тысяч, а также 26-летний монтажник, потерявший 500 тысяч рублей.

Полиция предупреждает граждан: ни под какими предлогами не переводите свои деньги на чужие банковские счета, которые вам сообщают в ходе телефонного разговора лже-сотрудники банков. Все операции выполняйте в местных офисах под руководством настоящего сотрудника, который вас проконсультирует. Мошенники под всяческими предлогами будут вас вынуждать не идти в отделение банка и ни с кем не взаимодействовать до окончания совершения банковской операции. Вам будут сообщать, что местные банковские сотрудники некомпетентны и у них нет полномочий для пресечения несанкционированного списания денег с вашего банковского счета. Не верьте. По всем сомнительным денежным операциям вы можете проконсультироваться в любом отделении банка.



Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter