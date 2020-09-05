Кабмин направляет почти 1 млрд руб. на нужды льготников, региону достанется 6 млн

Кабмин направляет почти 1 млрд руб. на нужды льготников, региону достанется 6 млн
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Кабмин направляет более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Из них Калининградской области достанется 6,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 год на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями», — поясняют в правительстве.

Речь идет о помощи инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. В правительстве отметили, что сумма, на которую льготники могут получить лекарства и питание, после индексации составила 886,4 руб.

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