В ФСБ предупредили о грядущих учениях и попросили сохранять спокойствие

В ФСБ предупредили о грядущих учениях и попросили сохранять спокойствие
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в воскресенье, 6 сентября, планируется провести командно-штабные учения по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта на судне, находящемся в акватории Балтийского моря. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Планируется, что в учениях по отработке действий по нейтрализации террористических угроз будут задействованы силы и средства территориальных управлений ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФСВНГ России, ФСИН России, Балтийского флота, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

«Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие, при необходимости оказывать содействие задействованным в учении лицам», — указано в релизе.



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