Жена Навального ответила критикой на предложение Рошаля по ситуации с её мужем

Жена политика Алексея Навального заявила, что врач Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа, пишет РИА Новости.



«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. <...> Вы выступаете не как врач, а как голос государства», — написала Юлия Навальная в «Инстаграме».

Она также отметила, что диагноз ему уже поставили: это отравление фосфорорганическими соединениями. По словам Юлии Навальной, «в Омске об этом прекрасно знали», а на отравление указывали клинические проявления. «Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках», — написала жена политика.



Рошаль, являясь президентом Национальной медицинской палаты, предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации. Он также заявил, что причины состояния Навального до сих пор не ясны. Российские медики, по словам Рошаля, сработали очень хорошо и спасли больному жизнь.

Напомним, ранее правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.