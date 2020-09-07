Дорогу от Куликово до Заостровья решили сделать из фибробетона (видео)

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Дорогу от Куликово до Заостровья решили сделать из фибробетона (видео)

В Зеленоградском округе начали ремонт еще одной дороги с применением технологии укладки фибробетона. Это дорога между поселками Куликово и Заостровье, сообщает администрация округа на своем сайте.

Это дорога шириной 7 м, она стала второй подобной в Зеленоградском округе. Сейчас завершается капитальный ремонт дороги «Вишневое-Сосновка-Вербное-Гусево», где работы здесь были начаты в январе нынешнего года. Протяженность участка — 1 765 м. Предусмотрено расширение существующей проезжей части с 3,5 м до нормативного значения 6 м, замена дорожного основания, изношенного дорожного покрытия из бетона на покрытие из фибробетона, создание тротуаров, обочин, стоянок, остановочных карманов, установка наружного освещения с энергосберегающими светильниками.

В администрации напомнили, что ранее губернатор Антон Алиханов пообещал направить из областного бюджета около 6 млн рублей для апробации укладки фибробетона на грунтовых дорогах. В зависимости от того, как проект покажет себя после зимы, будет принято решение применять эту технологию «по основным направлениям, где у нас есть грунтовое покрытие», процитировали в администрации губернатора.

Фото, видео  — администрация Зеленоградского ГО

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