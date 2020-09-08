В Зеленоградске вырезали скульптуры из обрубков деревьев на ул. Тургенева (фото)

В Зеленоградске появились скульптурные композиции, вырезанные из деревьев. На это обратила внимание участник сообщества «Аллеи Калининградской области» в Facebook Мария Тарасова.



«Вот такое „искусство“ из живых деревьев... Неужели это законно?», — отметила Мария Тарасова. Пользователи Facebook отмечают, что ранее на этом месте , по ул. Тургенева, росла ясеневая аллея.

В администрации Зеленоградска корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что деревья погибли несколько лет назад. «Подрядчики, которые ремонтировали в свое время ул. Тургенева, допустили нарушения — подрезали корни, и деревья погибли», — пояснил источник в администрации. По его данным, деньги из бюджета на создание скульптур не выделялись, это была инициатива одного из местных предпринимателей.