Адвокат Ефремова заявил, что обжалует вынесенный актеру приговор

Адвокат актера Михаила Ефремова намерен обжаловать вынесенный приговор по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом Эльман Пашаев заявил у здания Пресненского суда, пишет «Интерфакс».
Напомним, во вторник суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за пьяное ДТП с гибелью человека. Прокурор просил для него 11 лет лишения свободы. Семья погибшего обжаловать приговор не собирается.
Как уточняет информагентство, просить об УДО Ефремов сможет только после отбытия половины срока.
Давайте дружить в социальных сетях