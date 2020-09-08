Адвокат Ефремова заявил, что обжалует вынесенный актеру приговор

Адвокат актера Михаила Ефремова намерен обжаловать вынесенный приговор по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом Эльман Пашаев заявил у здания Пресненского суда, пишет «Интерфакс».

Напомним, во вторник суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за пьяное ДТП с гибелью человека. Прокурор просил для него 11 лет лишения свободы. Семья погибшего обжаловать приговор не собирается.

Как уточняет информагентство, просить об УДО Ефремов сможет только после отбытия половины срока.