В Калининградской области началась прививочная кампания против гриппа

В среду, 9 сентября, в поликлиниках Калининградской области стартует вакцинация взрослых и детей от гриппа. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве планируют привить более 500 тысяч жителей региона.



«Прививка от гриппа — особенно актуальна в этом году: в предстоящем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Помимо поликлиник по месту жительства у калининградцев есть возможность сделать прививку у одной из мобильных бригад, которые будут работать по специальному графику в разных частях областного центра до 30 сентября.