В Калининградской области началась прививочная кампания против гриппа

В Калининградской области началась прививочная кампания против гриппа
Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду, 9 сентября, в поликлиниках Калининградской области стартует вакцинация взрослых и детей от гриппа. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве планируют привить более 500 тысяч жителей региона.

«Прививка от гриппа — особенно актуальна в этом году: в предстоящем эпидемическом сезоне существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Помимо поликлиник по месту жительства у калининградцев есть возможность сделать прививку у одной из мобильных бригад, которые будут работать по специальному графику в разных частях областного центра до 30 сентября.

Во время прививочной кампании, с 7 сентября по 12 октября, работает горячая линия Роспотребнадзора: 8 (4012) 53-63-85,8 (4012) 57-03-32.

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