В Калининграде разрешили вырубить 324 дерева ради строительства детсада

В Калининграде разрешили вырубить 324 дерева ради строительства детсада
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда разрешили вырубить 324 дерева и 222 кустарника для строительства детского сада на ул. 3-го Белорусского фронта в Восточном микрорайоне.

Порубочный билет, выданный МКУ «Управление капитального строительства», опубликован на сайте администрации города. В документе также указано о необходимости сохранения 44 деревьев и 22 кустарников.

Контракт на строительство детского сада на ул. 3-го Белорусского фронта горвласти заключили в августе с компанией «Маристрой». Стоимость контракта составляет 370,6 млн рублей. Согласно графику, садик должен быть построен к середине апреля следующего года и введен в эксплуатацию до 27 сентября 2021 года. Детсад рассчитан на 350 детей, из них 120 мест — в ясельных группах.

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