Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии

Член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает в среду, 9 сентября, РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.



Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. Казак уточнила, что Мария Колесникова проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета», возбужденному по статье о попытке захвата власти.

ТАСС уточняет, что уголовное дело, по которому задержана лидер белорусских протестов, возбуждено по факту публичных призывов к захвату власти.

На сколько задержана Колесникова, пока неизвестно.

В основной состав совета белорусской оппозиции входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Марию Колесникову задержали 7 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. 9 сентября стало известно, что она арестована. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что она пыталась бежать на Украину. Другие члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, что Колесникову пытались выдворить из страны силовики, а она отказалась покидать пределы республики, порвав свой паспорт.