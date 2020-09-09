Эстонские власти: в Балтийском море сокращается популяция салаки

Эстонские власти: в Балтийском море сокращается популяция салаки
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Биомасса салаки в Балтийском море сокращается, поэтому в следующем году квоту промысла необходимо сократить на 36%. Как пишет DELFI, об этом заявила советник отдела рыбных ресурсов Министерства окружающей среды Эстонии Кайре Мяртин.

8 сентября под председательством Эстонии завершились двухдневные переговоры по рыболовству в Балтийском море (BALTFISH). Как сообщило Министерство окружающей среды Эстонии, основное внимание уделялось квотам на следующий год и защите морских свиней в Балтийском море.

«Эстония на переговорах в первую очередь заинтересована в вопросах сохранения пелагических видов», — цитирует издание Мяртин. Она отметила, что в следующем году квота на промысел кильки может быть увеличена до 6%, и, хотя квота на салаку в открытом море будет сокращена, в Рижском заливе она увеличится на 15%.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, с треской и салакой в западной части Балтики, численность которых невысока. Окружающая среда Балтийского моря из-за солености и загрязнения больше не подходит для популяций трески.

При этом Доля промысла лосося в открытом Балтийском море также может немного увеличиться, а в Финском заливе — уменьшиться. Квота промысла в открытом море будет увеличена, поскольку в южной части Балтики удалось ограничить объемы незаконного лова лосося, а уменьшение квоты для Финского залива связано со сдержанным ростом популяции.

Популяция морских свиней в Балтийском море находится под угрозой исчезновения, их осталось менее 500 поэтому ученые выступили с международными рекомендациями по защите этого вида. В основных местах его обитания предложено установить закрытые для промысла районы.

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