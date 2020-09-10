В Калининградской области на треть больше самоубийств, чем в среднем по РФ

В Калининградской области на треть больше самоубийств, чем в среднем по РФ
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году смертность от самоубийств в Калининградской области составила 15,2 случаев на 100 тыс. жителей. Это на 31% больше, чем в среднем по России и заметно превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу (12,5 случаев на 100 тыс. населения). Такие данные приводит Калининградстат.

Общее число самоубийств планомерно снижается как в Калининградской области, так и в России в целом. За последние 10 лет в целом по РФ смертность от самоубийств сократилась в 2 раза. В Калининградской области — на 35%.

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