В Калининградской области на треть больше самоубийств, чем в среднем по РФ

В 2019 году смертность от самоубийств в Калининградской области составила 15,2 случаев на 100 тыс. жителей. Это на 31% больше, чем в среднем по России и заметно превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу (12,5 случаев на 100 тыс. населения). Такие данные приводит Калининградстат.



Общее число самоубийств планомерно снижается как в Калининградской области, так и в России в целом. За последние 10 лет в целом по РФ смертность от самоубийств сократилась в 2 раза. В Калининградской области — на 35%.