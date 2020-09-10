Власти: многодетные смогут направить деньги за бесплатную землю на покупку земли

Власти: многодетные смогут направить деньги за бесплатную землю на покупку земли
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Многодетные семьи

Власти региона решили расширить перечень, по которому многодетные семьи смогут тратить 300 тыс. рублей, получаемые взамен бесплатного земельного участка. Об этом сообщил в четверг, 10 сентября, губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время послания облдуме.

Как рассказал Алиханов, с начала прошлого года по настоящее время возможностью получить деньги воспользовались 1107 многодетных семей. В текущем году 283 семьям эта мера помогла улучшить жилищные условия. «С учетом поступающих обращений граждан даю поручение министерству социальной политики расширить направления использования данной выплаты на газификацию жилья, покупку земельного участка и автомобиля», — заявил губернатор региона.

В настоящее время деньги можно потратить на погашении части ипотечного кредита или на покупку жилья. Многодетные семьи могут выбирать, получать им земельный участок или деньги взамен. 300 тыс. рублей — фиксированная сумма, которая выдаются вне зависимости от муниципалитета, в котором проживает такая семья.

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