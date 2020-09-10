Нарколог: запрет на продажу алкоголя в определенные дни — не профилактика

Нарколог: запрет на продажу алкоголя в определенные дни — не профилактика
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Запрет на продажу алкоголя в определенные дни не является профилактической мерой. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в четверг, 10 сентября, сообщил заместитель главврача областного наркодиспансера Дмитрий Гаврилов.

«Данная мера не является профилактической, она в целом носит ограничительный характер, да и то, в принципе, частично. <...> Я вижу, что в магазинах <...> заранее были размещены объявления и перечислены даты введения ограничений. То есть население было заранее проинформировано. И те лица, которые планировали употреблять спиртные напитки в указанные даты, имеют возможность заранее их приобрести. Также следует сказать, что ограничение введено только на розничную продажу и совершенно не касается продажи спиртного в кафе, барах, ресторанах и прочее», — сказал Гаврилов.

В пятницу, 11 сентября, — во Всероссийский день трезвости — в Калининградской области будет полностью запрещена продажа алкоголя.

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