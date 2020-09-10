Торговые сети: запрет на алкоголь плохо отражается и на покупках продуктов

Запрет на розничную торговлю алкоголем снижает средний чек и на другие продукты. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в четверг, 10 сентября, сообщил директор по маркетингу торговой сети «Спар» в Калининграде Павел Голубев.

«Безусловно продажи торговых сетей падают в эти дни. Особенно они падают, если этот день — пятница. Вот у нас 11 сентября это пятница, 27 июня тоже была пятница, поэтому в эти дни действительно эффект негативный. Мы же понимаем, что люди, покупая алкоголь, докупают большое количество сопутствующих продуктов. Это можно называть закуской, можно называть основным блюдом, но это составляет куда большую долю чека, нежели сам алкоголь, — сказал Голубев. — Речь о негативном влиянии на товарооборот, средний чек и, как следствие, количество налогов, которые поступают в бюджеты всех уровней».

Он также отметил, что продажи алкоголя перед днем, в который действует запрет, растет. «Да, конечно, рост есть. Но он компенсирует максимум треть от тех продаж, которые могли бы быть в „правильный“, следующий день. Не все готовят сани летом, как говорится. Поэтому да, накануне люди покупают, особенно если это пятница», — пояснил Голубев.