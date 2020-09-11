Минтранс назвал год вероятного введения бесплатного проезда в общественном транспорте

Минтранс назвал год вероятного введения бесплатного проезда в общественном транспорте
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии России до 2035 года, в котором говорится о вероятном введении бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 11 сентября, пишет РБК.

В документу допускает, что проезд бесплатным станет в 2035 году, но лишь при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Он предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, не уточняется.

Пока проект находится на стадии обсуждения, а его окончательная версия будет внесена в правительство в феврале 2021 года.

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