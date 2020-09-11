В «Храброво» сообщили о резком росте пассажиропотока

В «Храброво» сообщили о резком росте пассажиропотока
Виталий Невар / Новый Калининград
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В августе 2020 года пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) вырос на 40% относительного августа прошлого года. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в отделе связей с общественностью аэропорта.

В прошлом месяце пассажиропоток составил 382 010 пассажиров. При этом на внутренних воздушных линиях в августе было обслужено 381 109 человек, что на 60,2% больше, чем в прошлом году. На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 901 человек, снизившись на 97,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«При сохранении имеющейся положительной динамики и стабилизации и улучшении эпидемиологической обстановки в стране и мире прогнозируемый пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) на конец 2020 года может достигнуть 2 млн человек», — отметили в «Храброво».

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