В «Храброво» сообщили о резком росте пассажиропотока

В августе 2020 года пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) вырос на 40% относительного августа прошлого года. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в отделе связей с общественностью аэропорта.

В прошлом месяце пассажиропоток составил 382 010 пассажиров. При этом на внутренних воздушных линиях в августе было обслужено 381 109 человек, что на 60,2% больше, чем в прошлом году. На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 901 человек, снизившись на 97,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«При сохранении имеющейся положительной динамики и стабилизации и улучшении эпидемиологической обстановки в стране и мире прогнозируемый пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) на конец 2020 года может достигнуть 2 млн человек», — отметили в «Храброво».