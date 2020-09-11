В мэрии Калининграда рассказали о нехватке учителей математики, физики и информатики

В отдельных калининградских детских садах и школах не хватает персонала, в том числе квалифицированных преподавателей. Об этом накануне, 10 сентября, во время заседания профильной комиссии горсовета рассказала глава комитета по образованию Татьяна Петухова, отвечая на вопрос депутатов о высокой нагрузке на сотрудников учреждений.

«Ну а кому сейчас легко? — заявила Петухова. — Конечно, мы в целом укомплектованы кадрами. Между тем, я понимаю, что мы ежемесячно мониторим. По детским садам есть потребность и в младших воспитателях, и в тех сотрудниках, которые работают в качестве младшего обслуживающего персонала. Есть отдельные детские сады, где есть текущие вакансии по воспитателям, музыкальным руководителям. Есть определенная потребность и в школах, например, это учителя математики, физики, информационных технологий».

При этом, по словам чиновницы, руководство школ должно самостоятельно распределять нагрузку между преподавателями.

«Конечно же, и распределение нагрузки, привлечение молодых кадров, и наше взаимодействие с Балтийским федеральным университетом по ресурсным центрам и подготовке будущих педагогов... Эта работа проводится на уровне отдельных школ», — добавила Петухова.