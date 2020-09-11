В Калининграде прокуратура через суд хочет закрыть частный детсад на Ярославской

В Калининграде прокуратура через суд хочет закрыть частный детсад на Ярославской
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокуратура через суд намерена закрыть частный детский сад на ул. Ярославской в Калининграде из-за выявленных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда.

Как уточняет пресс-служба, прокурор обратился с иском к ООО «Сияние Макс». В обоснование заявленных требований он указал, что в ходе проверки в помещении по ул. Ярославской, где данная организация оказывает услуги по уходу и присмотру за детьми, выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности. Так, для покрытия стен и пола помещений детского сада применены материалы с неустановленными показателями пожарной безопасности, помещение кухни не выделено противопожарными перегородками, ширина лестничного пролета и эвакуационных выходов не соответствует установленным нормам. Кроме того, руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.

Истец указал, что выявленные нарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности не позволяют эксплуатировать помещения для оказания услуг по уходу и присмотру за детьми, поскольку их жизнь и здоровье в случае возникновения пожара будет находиться в опасности. 

Истец просит суд запретить деятельность ООО «Сияние Макс» и одновременно в целях обеспечения иска приостановить деятельность данной организации. 

Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 14 сентября 2020 года.

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