На остановках Калининграда ставят ящики для инвентаря, на которых можно сидеть

Почти на всех центральных остановках Калининграда установят ящики для инвентаря, на которых можно будет сидеть. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в пятницу, 11 сентября, сообщил директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров.

«У нас есть ящики для хранения инвентаря. Мы их сейчас переделаем под скамейки на остановках общественного транспорта. Буквально на этой неделе мы 20 штук изготовили и с понедельника мы их выставим в городе. <...> Это будет и ящик для хранения инвентаря, мы его немножко реконструировали, ниже сделали для того, чтобы людям было удобно сидеть», — сказал Егоров.