Власти продлили закрытие движения по Тенистой аллее в Калининграде ещё на месяц

Власти Калининграда приняли решение продлить закрытие сквозного движения на участке Тенистой аллеи от дома № 33 до ул. Брусничной до 14 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Движение закрыто «для обеспечения безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки».
На время работ автобусный маршрут № 48 направляется по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по ул. Химической, проспекту Мира, ул. Серж. Мишина и далее согласно существующей схеме движения.В конце июля в районе дома № 33 на Тенистой аллее образовался крупный провал на проезжей части, в который попал автомобиль. По сведениям чиновников, инцидент произошёл из-за разрушения подземных коммуникаций. Площадь ямы составляет около восьми квадратных метров, глубина — порядка полутора метров.
Давайте дружить в социальных сетях