Власти продлили закрытие движения по Тенистой аллее в Калининграде ещё на месяц

Власти продлили закрытие движения по Тенистой аллее в Калининграде ещё на месяц
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Калининграда приняли решение продлить закрытие сквозного движения на участке Тенистой аллеи от дома № 33 до ул. Брусничной до 14 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение закрыто «для обеспечения безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе довоенной постройки».

На время работ автобусный маршрут № 48 направляется по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по ул. Химической, проспекту Мира, ул. Серж. Мишина и далее согласно существующей схеме движения.

В конце июля в районе дома № 33 на Тенистой аллее образовался крупный провал на проезжей части, в который попал автомобиль. По сведениям чиновников, инцидент произошёл из-за разрушения подземных коммуникаций. Площадь ямы составляет около восьми квадратных метров, глубина — порядка полутора метров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter