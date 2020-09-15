Зеленоградская администрация расторгла договор аренды земли под коттеджную гостиницу

Зеленоградская администрация расторгла договор аренды земли под коттеджную гостиницу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Зеленоградского округа через суд расторгла договор аренды земли с предпринимателем, который намеревался построить гостиницу коттеджного типа. Местные власти сообщают об этом на своем сайте.

Ответчик не платил аренду и не использовал участок по назначению. В адрес арендатора была направлена претензия с требованием погасить задолженность, однако тот не отреагировал. В итоге решением Зеленоградского районного суда с ответчика взыскано более 2 млн рублей в качестве задолженности по арендной плате, пеней за несвоевременную оплату арендных платежей и штрафа за нарушение обязательств, предусмотренных договором. Договор аренды расторгнут. 

В администрации заявили, что после вступления решения суда в законную силу намерены обратиться в службу судебных приставов, а также в управление Росреестра для прекращения регистрации права на земельный участок.

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