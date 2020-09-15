Региональное отделение Пенсионного фонда возглавила экс-замминистра социальной политики

У регионального отделения Пенсионного фонда России сменился руководитель. Им стала Светлана Запанкова, ранее бывшая заместителем министра социальной политики Калининградской области. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе отделения во вторник, 15 сентября.



Светлану Запанкову назначили на должность 15 сентября. В этот же день ее представил коллективу заместитель председателя правления ПФР Николай Козлов.

До работы в минсоцполитики Светлана Запанкова также исполняла обязанности руководителя калининградского управления Федеральной налоговой службы.

Предыдущий руководитель отделения ПФР по Калининградской области Светлана Малик, возглавлявшая его в течение 13 лет, вышла на пенсию.