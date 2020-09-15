Авиакомпания «Северный ветер» хочет летать из Калининграда в Стамбул

Авиакомпания «Северный ветер» запросила допуск на выполнение регулярных рейсов Калининград-Стамбул. Соответствующая информация содержится в материалах к заочному заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.
В документе, опубликованном на сайте Росавиации, говорится, что авиакомпания рассчитывает на рейсы сообщением Калининград-Стамбул два раза в неделю. Заочное заседание комиссии, которая должна принять решение, назначено на 17 сентября.
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