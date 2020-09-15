«Водоканал» потребовал от администрации Калининграда 95 млн за отведение воды с улиц

«Водоканал» потребовал от администрации Калининграда 95 млн за отведение воды с улиц
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Госпредприятие Калининградской области «Водоканал» потребовал через от администрации Калининграда 95 млн руб., но иск вернули. Об этом говорится в соответствующем определении, размещенном в электронной картотеке арбитражных дел.

Согласно открытым данным, «Водоканал» потребовал от властей областного центра погасить задолженность по договору за период с 1 января 2018 года по 31 мая этого года. В пресс-службе мэрии пояснили, что речь идет о договоре по отведению поверхностных вод в ливневую канализацию.

Отметим, в конце августа Калининградский арбитражный суд вернул иск «Водоканалу», потому что предприятие за полтора месяца не предоставило документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за подачу заявления. Нового иска пока не поступало.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter