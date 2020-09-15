«Водоканал» потребовал от администрации Калининграда 95 млн за отведение воды с улиц

Госпредприятие Калининградской области «Водоканал» потребовал через от администрации Калининграда 95 млн руб., но иск вернули. Об этом говорится в соответствующем определении, размещенном в электронной картотеке арбитражных дел.

Согласно открытым данным, «Водоканал» потребовал от властей областного центра погасить задолженность по договору за период с 1 января 2018 года по 31 мая этого года. В пресс-службе мэрии пояснили, что речь идет о договоре по отведению поверхностных вод в ливневую канализацию.

Отметим, в конце августа Калининградский арбитражный суд вернул иск «Водоканалу», потому что предприятие за полтора месяца не предоставило документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за подачу заявления. Нового иска пока не поступало.