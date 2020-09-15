Из-за новой улицы в районе Артиллерийской хотят снести часть гаражного общества

Из-за планов по строительству новой улицы в районе Артиллерийской, Гагарина, Орудийной и Молодой гвардии, планируется снести часть гаражного общества. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Часть гаражного общества «Круг» должна пойти под снос для строительства новой улицы Закатной и всей необходимой к ней инфраструктуры. Закатная должна соединить Артиллерийскую с Невского и стать вторым выездом из микрорайона. В мэрии отметили, что не все гаражи в обществе оформлены должным образом и оформить документы хозяевам необходимо как можно скорее.

«Не все гаражи в обществе „Круг“ оформлены должным образом, не у всех владельцев есть правоустанавливающие документы. И при дальнейшем, когда встанет вопрос о проектировании и строительстве ул. Закатной, эти владельцы рискуют остаться и без гаража, и без компенсации за него. <...> Администрация Калининграда готова пойти навстречу членам гаражного общества и организованным порядком рассмотреть их обращения по урегулированию имущественных вопросов», — говорится в сообщении мэрии.

По проекту ул. Закатная будет шире Артиллерийской, на одном участке протяженностью 2250 м, это будет четырехполосная дорога, на другом (1360 м от будущего пересечения с Артиллерийской до ул. Орудийной) — двухполосная.

В ноябре прошлого года председатель Комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин говорил, что строительство Закатной завершится не ранее 2022 года.

Параллельно будет вестись строительство транзитной улицы — ул. Ген. Лучинского, которая соединит ул. Закатную с ул. Артиллерийской.