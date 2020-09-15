Петербуржец отсудил у РФ 3 миллиона за 12 лет незаконного уголовного преследования

Петербуржец отсудил у РФ 3 миллиона за 12 лет незаконного уголовного преследования
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Санкт-Петербурге суд встал на сторону россиянина по иску к Министерству финансов РФ в лице городского управления федерального казначейства о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Интерфакс».

Исковые требования удовлетворены частично: в пользу мужчины взыскано 3 млн рублей, в то время как он хотел получить 9 млн 62 тыс. рублей.

Постановление о привлечении петербуржца к ответственности было вынесено в январе 2007 года. В том же месяце он был объявлен в международный розыск (в ноябре 2006 года выехал на Украину к пожилой матери), а в ноябре 2009 года его задержали на территории Украины, после чего арестовали. В апреле 2010 года Чуб «издевательским этапом», по его оценке, был доставлен в Петербург, где до ноября содержался в СИЗО-1 «Кресты». Его уголовное дело пытались направить в суд восемь раз, а в июне 2019 года прекратили в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Как рассказал суду мужчина, «беспокойные и мучительные переживания продолжались 12 лет 4 месяца и 28 дней. Здоровье ухудшилось. Сложившаяся ситуация не только причинила нравственные страдания, но и разрушила множественные социальные связи с родственниками, друзьями и коллегами».

За какое именно преступление петербуржец подвергся уголовному преследованию, не уточняется.

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