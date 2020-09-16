В Гвардейске приставы заставили «безработного» вернуть в бюджет почти 100 тысяч

В Гвардейске судебные приставы заставили официально безработного местного жителя погасить задолженность по транспортному налогу и штрафам ГИБДД. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Как отметили в ведомстве, мужчина задолжал 98 тысяч рублей. Официально он числился безработным, однако пристав-исполнитель опросил соседей должника и установил, что мужчина имеет источник дохода — регулярно сопровождает частные грузы в Литву.

Должника временно ограничили в праве выезда за пределы России, запретили проводить регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем и арестовали счета в банках. После этого мужчина погасил задолженность в полном объеме.