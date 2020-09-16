Прокуратура приостановила вырубку деревьев рядом с парком в Гурьевске

Прокуратура приостановила вырубку деревьев рядом с городским парком в Гурьевске. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку после того, как получили соответствующее обращение.

Вырубка велась рядом с Центром культуры и досуга, который находится по адресу Калининградское шоссе, 4а. Во время проверки выяснилось, что деревья сносят на основании акта, выданного местной администрацией в целях предотвращения аварийной ситуации. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.

В нарушение требований закона рядом с местом вырубки не разместили информационный стенд с указанием о том, кто выдал соответствующее разрешение. «По требованию прокуратуры снос деревьев приостановлен до окончания проведения проверки, в рамках которой будет дана оценка соблюдения законности при выдаче разрешительной документации», — отметили в надзорном ведомстве.