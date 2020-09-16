В КТПП предложили передать 90% государственных социальных услуг бизнесу

Калининградский бизнесмен и изобретатель Роман Аранин выступил за передачу 90% государственных социальных услуг частному сектору. Об этом директор компании «Observer» заявил во время онлайн-заседания членов Калининградской торгово-промышленной палаты (КТПП) в среду, 16 сентября.

«Передача социальных услуг каким-то некоммерческим организациям, коммерческим организациям, частникам... Президент озвучивал то ли 5, то ли 10% к 2025 году. На мой взгляд, цель неправильная. Надо передавать, как в Германии процентов 90-90 хотя бы. Мы посмотрели, как это работает, и я не вижу проблемы», — заявил Аранин.

Такое предложение он озвучил, выступая в качестве одного из кандидатов в председатели создаваемого при КТПП комитета по здравоохранению и социальной политики. В случае, если Аранин его возглавит, он намерен добиваться, в том числе реализации озвученного предложения.