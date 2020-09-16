Марии Колесниковой предъявлено обвинение по делу о призывах к захвату власти в Белоруссии

Марии Колесниковой предъявлено обвинение по делу о призывах к захвату власти в Белоруссии
Мария Колесникова. Сильные Новости: GomelTube, Wikimedia Commons
Все новости по теме: Выборы и протесты в Белоруссии летом 2020 года

Члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Об этом сообщает в среду, 16 сентября, ТАСС со ссылкой на Следственный комитет республики. 

Колесникова находится по стражей, расследование продолжается.

Санкция статьи ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии, по которой ее обвинили, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Марию Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. 9 сентября стало известно, что она арестована. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что она пыталась бежать на Украину. Другие члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, что Колесникову пытались выдворить из страны силовики, а она отказалась покидать пределы республики, порвав свой паспорт.

По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter