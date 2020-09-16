Марии Колесниковой предъявлено обвинение по делу о призывах к захвату власти в Белоруссии

Члену президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Об этом сообщает в среду, 16 сентября, ТАСС со ссылкой на Следственный комитет республики.



Колесникова находится по стражей, расследование продолжается.

Санкция статьи ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии, по которой ее обвинили, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Марию Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. 9 сентября стало известно, что она арестована. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что она пыталась бежать на Украину. Другие члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, что Колесникову пытались выдворить из страны силовики, а она отказалась покидать пределы республики, порвав свой паспорт.

По делу о призывах к захвату власти также задержаны член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба совета Илья Салей.