На дороге от Куликово в Заостровье решено временно ввести одностороннее движение

На одном из участков дороги «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» — Куликово — Заостровье» во второй половине октября будет временно введено одностороннее движение. Об этом сообщает на своем сайте региональное министерство развития инфраструктуры в среду, 16 сентября.



Речь об отрезке 6,7 км — 8,6 км автодороги, расположенном между поселками Куликово и Заостровье. Одностороннее движение будет введено в сторону Заостровья с 20 октября по 12 ноября 2020 года.

На этот период автобус № 596 «г. Светлогорск — пос. Морское» по направлению движения из Светлогорска в Морское будет двигаться по следующему маршруту: пос. Заостровье — пос. Летное — а/д «Приморское полукольцо» — пос. Куликово и далее по утвержденной схеме движения. В обратном направлении — как обычно.