Синоптики в четверг прогнозируют в регионе резкое похолодание до 14 градусов

Синоптики в четверг прогнозируют в регионе резкое похолодание до 14 градусов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В четверг в Калининградской области ожидается резкое похолодание — до 14 градусов выше нуля. Об этом сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своем сайте.

По его данным, в ночь на четверг будет 12 градусов. Днем в пятницу ожидается плюс 16.

По информации регионального управления МЧС, температура воздуха в четверг может составить от 13 до 18 градусов, вероятен слабый дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», днем в четверг будет максимум 14,4 градуса тепла.

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