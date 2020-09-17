Польша намерена арестовать российских диспетчеров, работавших при крушении Ту-154 Качинского

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Генеральная прокуратура Польши хочет арестовать трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения президентского самолёта Ту-154М в апреле 2010 года. Их обвиняют в «умышленном доведении до авиакатастрофы». Ведомство направило ходатайство в окружной суд Варшавы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Польское радио».

«Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трёх авиационных диспетчеров, нёсших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. <...> Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», — сказала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Эва Бялик. Если суд удовлетворит требования прокуратуры, диспетчеров смогут объявить в международный розыск.

Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года. Погибли 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский, и восемь членов экипажа. Они летели на траурные мероприятия в Катыни. Межгосударственный авиационный комитет считает, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

В июле польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 представила в парламенте страны фильм, в котором утверждается, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который заложили во время ремонта самолёта в России. Комиссия заявила, что наличие следов взрывчатых веществ на борту Ту-154 подтвердили польская и британская лаборатории.

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