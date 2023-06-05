Калининградец погасил долг по налогам после того, как приставы опечатали его «Ниссан»

Калининградец погасил долг по налогам после того, как приставы опечатали его «Ниссан»
Фото пресс-службы областного УФССП
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Житель Калининграда погасил задолженность по налогам в 120 тысяч рублей после того, как приставы арестовали и опечатали его автомобиль. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Сотрудники ведомства установили, что в собственности мужчины находится «Ниссан», выехали по месту регистрации владельца и обнаружили машину припаркованной во дворе дома. «На имущество должника был наложен арест. Транспортное средство судебные приставы опечатали, а на лобовом стекле оставили требование о явке в отделение для погашения задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы.

На следующий день калининградец пришел в отдел судебных приставов Ленинградского района и оплатил долг. После этого арест с машины был снят.

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